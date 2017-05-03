Иньеста не планирует покидать «Барселону» по окончании сезона

Луис Суарес: Я не переживал из-за того, что не забивал несколько матчей

Форвард «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 35-го тура примеры с «Эспаньолом» (3:0) на стадионе «Корнелья Эль Прат», в котором он сделал дубль.