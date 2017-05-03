Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс4 : 1Оттава
Футбол  Аякс- : -Лион
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Сент-Луис
Футбол  Монако- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иньеста не планирует покидать «Барселону» по окончании сезона

Источник:  Газета.RuКомментарии

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на испанские СМИ, капитан «Барселоны» Андрес Иньеста не собирается покидать каталонский клуб грядущим летом.

Согласно источнику, 32-летний хавбек сине-гранатовых поставит подпись под новым контрактом, если почувствует, что будет полезен для команды.

Ранее спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес уже говорил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником, действующий контракт которого истекает летом 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» готова потратить 100 миллионов на двух крайних защитников и центрального полузащитникаРуководство «Барселоны» определилось с позициями, на которые в межсезонье будут подписаны новые игроки.«Барселона», «МЮ» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за игрока «ПСЖ»Защитник «ПСЖ» Маркиньос может покинуть чемпионат Франции по окончании сезона. Об этом сообщает Telefoot.Джанлуиджи Буффон: Забираю обратно обещание завершить карьеру в случае двух сухих матчей с «Барселоной»Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не собирается завершать карьеру, несмотря на обещание это сделать в случае двух сухих матча с «Барселоной».Жерар Пике: Стадионы «Эспаньола» и «Реала» – самые веселые места для меняЗащитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об отношении к нему болельщиков «Эспаньола».Жорди Альба: Отсутствие игровой практики необычно для меняЗащитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что не планирует уходить из клуба.Луис Суарес: Я не переживал из-за того, что не забивал несколько матчейФорвард «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 35-го тура примеры с «Эспаньолом» (3:0) на стадионе «Корнелья Эль Прат», в котором он сделал дубль.Луис Энрике: «Барселона» сделает все ради победы в чемпионате ИспанииГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике – о победе над «Эспаньолом» в 34-м туре испанской примеры (3:0), а также об игре форварда Луиса Суареса, который оформил в этом матче дубль.Неймар рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Барселоны» Неймар принял решение перебраться в английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Record.«Ливерпуль» нашел замену Коутиньо в «Реале»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом приступил к поискам замены полузащитника Фелиппе Коутиньо. Об этом информирует Don Balon.«Барселона» опередила «Реал» в борьбе за игрока «Атлетико»Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает издание Sport.es.«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дербиМатч 35-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барселоны».Эксперты прогнозируют легкую победу «Барселоны» над «Эспаньолом»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 35-го тура чемпионата Испании, в которой «Эспаньол» примет «Барселону».«Реал» аннулировал абонементы 635 болельщиков за перепродажу билетов на матч с «Барселоной»Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о том, что 635 абонементов на сезон аннулированы. Это связано с тем, что болельщики нарушили правила использования абонемента.Президент «Малаги» назвал болельщиков «Барселоны» отбросамиКак сообщает RT, президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани ответил на призыв болельщика «Барселоны» помочь команде одержать победу в чемпионате Испании, назвав фанатов каталонского клуба отбросами.Возвращение Шараповой и голевая феерия «Реала», «Барсы», «ПСЖ», «Боруссии» Д и ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.«Барселона» разгромила «Осасуну» и на три очка оторвалась от «Реала»«Барселона» дома обыграла «Осасуну» (7:1) в 34-м туре чемпионата Испании.Букмекеры считают, что «Барселона» легко разгромит «Осасуну»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 34-го тура чемпионата Испании, в которой «Барселона» примет «Осасуну».«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны»Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.Рамос дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Барселоной»Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.Технический директор «Барселоны» объяснил, почему клуб не собирается приглашать ДибалуТехнический директор «Барселоны» Роберто Фернандес исключил переход в каталонский клуб нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Футбол
Александр Шмурнов: Как ни болей за «Монако», но соответствовать космическому уровню «Реала» может только «Ювентус
Бокс
Владимир Кличко обещал в скором времени вернуться на ринг
Бокс
Боксер из Ботсваны умер после поражения нокаутом
Футбол
Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Андрес Иньеста
Андрес Иньеставсе новости