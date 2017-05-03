Иньеста не планирует покидать «Барселону» по окончании сезона
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на испанские СМИ, капитан «Барселоны» Андрес Иньеста не собирается покидать каталонский клуб грядущим летом.
Согласно источнику, 32-летний хавбек сине-гранатовых поставит подпись под новым контрактом, если почувствует, что будет полезен для команды.
Ранее спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес уже говорил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником, действующий контракт которого истекает летом 2018 года.
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