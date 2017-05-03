Андрей Червиченко: «Монако» обыграет «Ювентус» со счетом 2:1
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на первую полуфинальную встречу Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».
- Встречаются клубы-антиподы. «Ювентус» - закрытый, прагматичный, хорошо организованный, опытный лигочемпионский боец. «Монако» - залихватская команда-выскочка, настоящее открытие нынешнего европейского сезона. Давайте предположим, что первый матч «Монако выиграет со счетом 2:1, - сказал Червиченко.
Игра начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
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