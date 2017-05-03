Андрей Червиченко: «Монако» обыграет «Ювентус» со счетом 2:1

Александр Шмурнов: Как ни болей за «Монако», но соответствовать космическому уровню «Реала» может только «Ювентус

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре мадридского «Реала» в матче с «Атлетико», который состоялся накануне в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0).