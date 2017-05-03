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«Ливерпуль» претендует на Фабрегаса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Star, «Ливерпуль» готовится приобрести полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

Согласно источнику, игрок сборной Испании собирается покинуть лондонский клуб из-за планов Антонио Конте, который рассчитывает усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. 

При этом источник уверяет, что футболист намерен перейти в клуб английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что на Фабрегаса также претендуют «Ювентус» и «Милан».

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