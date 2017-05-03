Андрей Будогосский: Никаких вопросов к работе Николаева на финале Кубка России у меня нет

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что удовлетворен работой главного арбитра финального матча Кубка России Алексея Николаева и его бригады.

Напомним, встреча между московским «Локомотивом» и «Уралом» прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой железнодорожников (2:0). В конце матча на поле началась массовая драка, по итогам которой Николаев удалил четверых футболистов - по двое из каждой команды.

«Никаких вопросов к работе Николаева и его бригады у меня нет», - цитирует Будогосского «Р-Спорт».