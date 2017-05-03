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Андрей Будогосский: Никаких вопросов к работе Николаева на финале Кубка России у меня нет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что удовлетворен работой главного арбитра финального матча Кубка России Алексея Николаева и его бригады.

Напомним, встреча между московским «Локомотивом» и «Уралом» прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой железнодорожников (2:0). В конце матча на поле началась массовая драка, по итогам которой Николаев удалил четверых футболистов - по двое из каждой команды.

«Никаких вопросов к работе Николаева и его бригады у меня нет», - цитирует Будогосского «Р-Спорт».

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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