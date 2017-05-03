Полузащитник «Эвертона» Леннон находится в больнице с подозрением на психическое расстройство

Как сообщает Газета.ru, со ссылкой на Sky Sports, полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения.

Согласно источнику, игрок «ирисок» ночью гулял в опасной близости от автомагистрали Eccles Old Road. Прибывшая на место полиция задержала Леннона, а после допроса футболист ливерпульского клуба был доставлен в госпиталь для прохождения обследования.

Англичанину предстоит пройти лечение из-за болезни, вызванной стрессом. Напомним, Леннон в последний раз выходил на поле в феврале, сыграв 17 минут с «Мидлсбро».