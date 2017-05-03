Глава комитета РФС по этике: Поведение Павлюченко не соответствует его уровню
Глава комитета РФС по этике Семен Андреев дал оценку поведению нападающего «Урала» Романа Павлюченко.
Во вторник Павлюченко в беседе с журналистами нецензурно выразился в адрес форварда московского «Локомотива» Ари после поражения в финальном матче Кубка России (0:2).
«Это неприятно, - цитирует Андреева «Р-Спорт». - Я осуждаю такие проявления эмоций. Они не соответствуют уровню, на котором футболист выступает. Тем более что футбол - самый публичный вид спорта. Все это передается молодежи, подрастающему поколению. Я отношусь к этому крайне негативно».
По словам Андреева, рассмотреть поведение Павлюченко и дать ему оценку комитет может только по обращению президента РФС Виталия Мутко.
«Мы рассмотрим поведение Павлюченко, если к нам с соответствующей просьбой обратится Виталий Леонтьевич», - сказал он.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция