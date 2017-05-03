Глава комитета РФС по этике: Поведение Павлюченко не соответствует его уровню

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев дал оценку поведению нападающего «Урала» Романа Павлюченко.

Во вторник Павлюченко в беседе с журналистами нецензурно выразился в адрес форварда московского «Локомотива» Ари после поражения в финальном матче Кубка России (0:2).

«Это неприятно, - цитирует Андреева «Р-Спорт». - Я осуждаю такие проявления эмоций. Они не соответствуют уровню, на котором футболист выступает. Тем более что футбол - самый публичный вид спорта. Все это передается молодежи, подрастающему поколению. Я отношусь к этому крайне негативно».

По словам Андреева, рассмотреть поведение Павлюченко и дать ему оценку комитет может только по обращению президента РФС Виталия Мутко.

«Мы рассмотрим поведение Павлюченко, если к нам с соответствующей просьбой обратится Виталий Леонтьевич», - сказал он.