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Каштанов проведет бой с бывшим чемпионом мира Майоргой

Источник:  ТАССКомментарии

Донецкий боксер Станислав Каштанов проведет поединок против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях никарагуанца Рикардо Майорги.

«Соперником Каштанова станет Майорга», – приводит слова представителя компании ТАСС.

Напомним, в активе 32-летнего уроженца Донецка Каштанова, который был претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, 35 побед (21 нокаутом) и два поражения.

В последнем поединке 21 мая прошлого года боксер нокаутировал поляка Томаша Гаргулу. 

Добавим, что Каштанов также подал документы на получение гражданства РФ.

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