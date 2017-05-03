Легкоатлеты Чермошанская, Омарова и Цирихов дисквалифицированы за допинг

Толкатели ядра Анна Омарова и Сослан Цирихов, а также бегунья Юлия Чермошанская подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Чермошанская дисквалифицирована на 2 года (с 1 июля 2016 года - даты начала временного отстранения). В результате повторной проверки пробы спортсменки, взятой на Олимпиаде-2008, были обнаружены запрещенные субстанции – туринабол и станозолол. Аннулированию подлежат ее результаты, достигнутые в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года. В августе 2016 года Международный олимпийский комитет лишил сборную России золота Олимпиады в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за положительного результата пробы Чермошанской.

Омарова дисквалифицирована на 2 года (с 28 марта 2017 года - даты начала временного отстранения). В результате повторной проверки ее пробы с чемпионата мира 2011 года был обнаружен туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, достигнутые в период с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Цирихов также дисквалифицирован на 2 года с 29 марта 2017 года. Повторная проверка пробы спортсмена с чемпионата мира 2013 года в Москве показала наличие туринабола. Аннулированию подлежат его результаты, достигнутые в период с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.