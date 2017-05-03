Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс4 : 1Оттава
Футбол  Аякс- : -Лион
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Сент-Луис
Футбол  Монако- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Поединок Мозли – Курбанов перенесен с сентября на декабрь 2017 года

Источник:  ТАССКомментарии

Поединок между российским боксером Магомедом Курбановым и знаменитым американцем Шейном Мосли в Екатеринбурге отложен как минимум до декабря текущего года, сообщает агентство ТАСС.

- У нас было запланировано большое событие - это бой между Курбановым и Мосли, но, к сожалению, это профессиональный бокс. Шейн получил травму локтя, поединок пришлось перенести, так как требовалась операция. Сейчас, по нашей информации, ему требуется повторная операция, то есть мы планировали перенести бой на сентябрь, но он будет отложен как минимум до декабря, - рассказал промоутер Алексей Титов.

В послужном списке Магомеда Курбанова 10 побед (8 нокаутом), ни одного поражения. В активе Мосли 49 побед (40 нокаутом), десять поражений и одна ничья.

Ранее Шейн Мозли проводил поединки с такими звездами, как Оскар де ла Хойя, Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мозли получил травму, бой с Курбановым перенесен на сентябрьБой российского средневеса Магомеда Курбанова с 44-летним американцем Шейном Мозли, который должен был пройти в Екатеринбурге 5 мая, перенесен на осень.Шейн Мозли: Ударил Шакила в живот и еле руку вытащилШейн Мозли: Ударил Шакила в живот и еле руку вытащил5 мая в Екатеринбурге состоится бой между российским проспектом Магомедом Курбановым и легендой мировой бокса Шейном Мозли.Магомед Курбанов: Моя задача в бою с Мозли – выйти в ринг и показать себя, чтобы обо мне заговорилиРоссийский боксер Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя с американцем Шейном Мозли.Тренер Курбанова: Магомед в бою с Мозли легко выдержит десять раундов. Он готов и на 12, и на 15, и даже на 25Николай Попов, тренер Магомеда Курбанова, поделился ожиданиями от боя с Шейном Мозли.Представитель Курбанова: Мозли в 45 лет остается быстрым, мощным боксеромПредставитель российского боксера Магомеда Курбанова и исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов поделился ожиданиями от боя с Шейном Мозли.Шейн Мозли: С Курбановым будет непросто. Он моложе меня, но я не обращаю внимания на возраст45-летний американский боксер Шейн Мозли поделился ожиданиями от боя с 22-летним россиянином Магомедом Курбановым, а также рассказал о поединке с Флойдом Мейвейзером, который состоялся в 2010 году.Шейн Мозли выстрелил из пушки Петропавловской крепости (фото)Шейн Мозли выстрелил из пушки Петропавловской крепости (фото)45-летний американский боксер Шейн Мосли произвел выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге.«Говори нормально. Че? Боишься что ли?» Тренер Курбанова «наехал» на Шейна Мозли«Говори нормально. Че? Боишься что ли?» Тренер Курбанова «наехал» на Шейна МозлиВ Москве прошла пресс-конференция, посвященная бою между россиянином Магомедом Курбановым и американцем Шейном Мозли, который пройдет 5 мая.Сын Мозли проведет бой в Екатеринбурге в одном шоу вместе с отцомСын знаменитого американского боксера Шейна Мосли, Шейн Мосли-младший, проведет бой 5 мая в Екатеринбурге в одном турнире вместе с отцом. Об этом сообщил Мосли-старший.Шейн Мозли задумался бы о получении российского гражданстваИзвестный американский боксер Шейн Мозли рассказал, что задумался бы о получении российского гражданства.45-летний Шейн Мозли сразится с Магомедом Курбановым в РоссииЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли по прозвищу «Шугар» проведет бой в Екатеринбурге.Давид Аванесян победил Шейна Мозли судейским решениемРоссийский боксер Давид Аванесян защитил титул «временного» чемпиона мира по версии WBА в полусреднем весе в поединке с американцем Шейном Мозли.Давид Аванесян: Я чемпион, но это никому не интересноДавид Аванесян: Я чемпион, но это никому не интересно28 мая «временный» чемпион мира по версии WBA Давид Аванесян выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Шейна МозлиШейн Мозли нокаутировал Патрика ЛопесаБывший чемпион мира в трех весовых категориях 44-летний американец Шейн Мозли одержал вторую победу в этом году, нокаутировав в 10 раунде 37-летнего венесуэльца Патрика Лопеса.Мозли может провести титульный бой против Смита 19 декабряЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях 44-летний Шейн Мосли 19-го декабря может провести титульный бой.Мозли предложил Маркесу бой за 2 миллиона долларовБывший чемпион мира в трех весовых категориях 43-летний американец Шейн Мозли, нокаутировавший Рикардо Майоргу, вызвал на бой экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях 42-летнего мексиканца Хуана Мануэля Маркеса.Мозли во второй раз нокаутировал МайоргуЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли победил нокаутом в шестом раунде в бою-реванше никагаруанца Рикардо Майоргу.Мозли и Майорга провалили взвешивание, но бой состоитсяАмериканский боксер Шейн Мозли и никарагуанец Рикардо Майорга провели процедуру взвешивания перед боем.Мосли разрешил Майорге шлепнуть свою девушкуНикарагуанский экс-чемпион мира Рикардо Майорга заявил, что переполох на пресс-конференции, посвящённой его матчу-реваншу с другим бывшим чемпионом Шейном Мосли, был заранее спланирован и одобрён сторонами.Стали известны гонорары Мозли и МайоргиЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях 43-летний американец Шейн Мозли и экс-чемпион мира в двух весовых категориях 41-летний никарагуанец Рикардо Майорга проведут поединок 29 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Теннис
Энди Маррэй: Думаю, Шарапова получит wild card в квалификацию Уимблдона
Бокс
Энтони Джошуа: Кличко не получал заслуженного уважения, то же ждет и меня
Футбол
Артур Григорьянц: Проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России
Бокс
Поединок Мозли – Курбанов перенесен с сентября на декабрь 2017 года
все новости
Магомед Курбанов
Магомед Курбановвсе новости
Шейн Мозли
Шейн Мозливсе новости