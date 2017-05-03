Поединок Мозли – Курбанов перенесен с сентября на декабрь 2017 года

Поединок между российским боксером Магомедом Курбановым и знаменитым американцем Шейном Мосли в Екатеринбурге отложен как минимум до декабря текущего года, сообщает агентство ТАСС.

- У нас было запланировано большое событие - это бой между Курбановым и Мосли, но, к сожалению, это профессиональный бокс. Шейн получил травму локтя, поединок пришлось перенести, так как требовалась операция. Сейчас, по нашей информации, ему требуется повторная операция, то есть мы планировали перенести бой на сентябрь, но он будет отложен как минимум до декабря, - рассказал промоутер Алексей Титов.