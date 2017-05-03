Артур Григорьянц: Проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о планах спортивной организации, отметив, что в ближайшее время отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России.

«Мы еще не получили документы с этого матча. Нужно изучить их, изучить все видео и фотоматериалы с игры. Также нужно пригласить на заседание футболистов, получивших красные карточки. Поскольку санкции, наложенные на игроков в Кубке России, не распространяются на чемпионат, у нас есть достаточно времени. Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России», – цитирует Григорьянца агентство «Р-Спорт».

Напомним, накануне за трофей встречались «Урал» и «Локомотив». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0.

В конце матча на поле началась массовая драка, по итогам которой арбитр Алексей Николаев удалил четверых футболистов – Ари и Джефферсона Фарфана из «Локомотива» и Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна из «Урала».

Кроме того, после первого гола железнодорожников их болельщики прорвались на поле.