Артур Григорьянц: Проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о планах спортивной организации, отметив, что в ближайшее время отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России.
«Мы еще не получили документы с этого матча. Нужно изучить их, изучить все видео и фотоматериалы с игры. Также нужно пригласить на заседание футболистов, получивших красные карточки. Поскольку санкции, наложенные на игроков в Кубке России, не распространяются на чемпионат, у нас есть достаточно времени. Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России», – цитирует Григорьянца агентство «Р-Спорт».
Напомним, накануне за трофей встречались «Урал» и «Локомотив». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0.
В конце матча на поле началась массовая драка, по итогам которой арбитр Алексей Николаев удалил четверых футболистов – Ари и Джефферсона Фарфана из «Локомотива» и Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна из «Урала».
Кроме того, после первого гола железнодорожников их болельщики прорвались на поле.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция