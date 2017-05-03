Энтони Джошуа: Кличко не получал заслуженного уважения, то же ждет и меня

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа не уверен в том, что он сможет встать в один ряд с самыми именитыми чемпионами в истории.

- Могу ли я представить себе, что когда-то имя Энтони Джошуа будет упоминаться в одном ряду с фамилями Али, Формана и Холмса? Нет. Владимир Кличко не получал заслуженного уважения от публики - вы знаете, что я имею в виду. Поэтому хочу дистанцироваться от этого и просто идти своей дорогой. И если это делает меня счастливым - это все, что имеет значение, - рассказал британец.

Напомним, в минувшую субботу Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли» нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде.



