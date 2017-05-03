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Мойес обсудил свое будущее с владельцем «Сандерленда»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес встретился с руководством английского клуба. Об этом сообщает Chronicle Live.

Согласно источнику, стороны обсудили будущее 54-летнего специалиста, при котором команда покинула АПЛ по итогам этого сезона.

Отмечается, что владелец «черных котов» выразил доверие шотландскому тренеру, и готов выделить тому финансовые средства на усиление состава. Однако, в СМИ ходит информация, что у «Сандерленда» есть определенные проблемы с финансами. 

Ранее сообщалось, что Мойес будет уволен по окончании чемпионата, а его место может занять Аитор Каранка.

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