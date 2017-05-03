Мойес обсудил свое будущее с владельцем «Сандерленда»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес встретился с руководством английского клуба. Об этом сообщает Chronicle Live.

Согласно источнику, стороны обсудили будущее 54-летнего специалиста, при котором команда покинула АПЛ по итогам этого сезона.

Отмечается, что владелец «черных котов» выразил доверие шотландскому тренеру, и готов выделить тому финансовые средства на усиление состава. Однако, в СМИ ходит информация, что у «Сандерленда» есть определенные проблемы с финансами.

Ранее сообщалось, что Мойес будет уволен по окончании чемпионата, а его место может занять Аитор Каранка.