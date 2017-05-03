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Энди Маррэй: Думаю, Шарапова получит wild card в квалификацию Уимблдона

Источник:  ReutersКомментарии

Первая ракетка мира Энди Маррэй поделился своим видением ближайших перспектив Марри Шараповой в WTA-туре. 

- Я думаю, есть хороший шанс на получение Шараповой wild card для участия в квалификации Уимблдона. Но я думаю, что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Потому что решение не может быть принято, пока Мария не сыграет на турнирах в Риме и Мадриде, по итогам которых имеет возможность пробиться на Уимблдон напрямую, - заявил Маррэй.

Напомним, чемпионка пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония. На турнире в Штутгарте она дошла до полуфинала, где уступила француженке Кристине Младенович.



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