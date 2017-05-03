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«Кубань»: Клуб будет реорганизован, банкротство ему не грозит

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка рассказал о состоянии краснодарского клуба.

«Мы направили игрокам и акционерам уведомление о реорганизации акционерного общества. Что это значит? Значит, что клуб будет реорганизован. Никакого банкротства не будет. «Кубань» будет жить и процветать. У нас есть еще теоретические шансы на выход в премьер-лигу», – цитирует Крапивку агентство «Р-Спорт».

Ранее сообщалось о возможном банкротстве «Кубани», а футболисты команды требовали погашения долгов через палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

Добавим, что «Кубань» в текущем сезоне за 4 тура до завершения чемпионата ФНЛ идет на 11-м месте в турнирной таблице с отставанием 7 очков от зоны стыковых матчей за выход в элитный дивизион.

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