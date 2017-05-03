Игорь Свирид: Бой с Эномото был равным

Боец АСВ Игорь Свирид дал небольшое интервью в преддверии своего боя на АСВ 60 в Вене.

О поединке с Ясубей Яномото

«У нас был тактический бой. Я не скажу конечно, что я его проиграл. Но это решение судей и я с этим спорить не буду. Мужчина, на мой взгляд, подобным заниматься не должен. Если ты подписал контракт с лигой - значит ты заранее должен знать, на что идешь. Да, я проиграл тот бой с небольшим преимуществом. Но я, в отличие от Яномото хотя бы пытался провести тейкдаун. Два раунда я был заряжен на один удар, а потом стал больший акцент делать на перевод в партер. Я думаю, бой равный. Никаких претензий я по этому поводу не имею. Тем более, я согласился выйти за 13 дней до боя и как следует подготовиться не успел. Сами понимаете, срок очень короткий», - сказал Свирид.