Бой Джошуа – Фьюри может состояться в апреле 2018 года на «Уэмбли»

Бой между двумя британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может быть организован весной следующего года.

- Нет ничего, что я и Джошуа хотели бы больше, чем возвращения Фьюри на ринг. Но это будет не в ближайшее время, он просто пока не готов. Он не готов физически, и ему нужно разобраться со слухами о допинге, вернуть себе лицензию.

Я думаю, что наибольшие шансы на бой с Фьюри в апреле 2018 года на «Уэмбли». Это зависит от успешной защиты титула в октябре или ноябре, но будьте уверены, если мы можем это сделать, мы это сделаем, - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Напомним, в минувшую субботу Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли» нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Теперь он владеет чемпионскими поясами WBA и IBF.



Тайсон Фьюри победил украинца по очкам осенью 2015 года и с тех пор на ринг не выходил.





