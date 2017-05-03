«Анжи» идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке перед матчем с «Краснодаром»

«Анжи» установил личности 12 болельщиков, которые участвовали в потасовке перед матчем 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром», сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками махачкалинской команды Загид Кебедгаджиев.

Матч прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью - 0:0. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.

«У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков», - цитирует Кебадгаджиева ТАСС.



