Барри Троц: Кузнецов много играет против Малкина и пока справляется с ним

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц рассказал о противостоянии Евгения Кузнецова и Евгения Малкина в серии второго раунда плей-офф.

- Мы ждем, что в каждом матче будут выстреливать разные игроки. В третьем матче это сделал Кузнецов, который сыграл отлично. Он создавал моменты, хорошо катался. В этой серии он много играет против Малкина, и пока хорошо справляется с этим противостоянием. Для него это непростой тест. Малкин – элитный хоккеист, как и сам Кузнецов.

Я думаю он получает удовольствие от этого. Всякий раз, когда в этом году у него было задание играть против топ-игроков, он с этим отлично справлялся. Лучшим игрокам нужны такие вызовы. Они заряжаются от этого энергией, что происходит и с Кузнецовым, - рассказал Троц.

Напомним, после трех матчей счет в серии 2-1 в пользу «Пингвинов».

Третья игра состоится в ночь со среды на четверг в Вашингтоне.