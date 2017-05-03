Арбитр Алексей Сухой будет работать на матче «Спартак» – «Томь»
Алексей Сухой из подмосковных Люберец назначен главным арбитром матча 27-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Томью», который состоится в Москве 6 мая.
Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Матч «Арсенала» и «Ростова» будет судить Алексей Николаев (Москва), «Амкара» и ЦСКА - Кирилл Левников (Санкт- Петербург), «Зенита» и «Терека» - Владимир Сельдяков (Балашиха), «Рубина» и «Уфы» - Владимир Москалев (Воронеж), «Оренбурга» и «Краснодара» - Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Урала» и «Крыльев Советов» - Евгений Турбин (Москва), «Анжи» и «Локомотива» - Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург).
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