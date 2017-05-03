«Енисей» продлил контракт с главным тренером Окуловым
«Енисей» продлил на два года контракт с главным тренером Олегом Окуловым, сообщается на официальном сайте клуба.
Специалист возглавил «Енисей» перед началом сезона-2015/16. В первый же год под его руководством команда вышла в Финал четырех Кубка Европы ФИБА.
В этом сезоне красноярская команда дошла до четвертьфинала плей-офф Кубка Европы ФИБА и заняла шестое место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ, выйдя в плей-офф.
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