«Енисей» продлил контракт с главным тренером Окуловым

«Енисей» продлил на два года контракт с главным тренером Олегом Окуловым, сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист возглавил «Енисей» перед началом сезона-2015/16. В первый же год под его руководством команда вышла в Финал четырех Кубка Европы ФИБА.

В этом сезоне красноярская команда дошла до четвертьфинала плей-офф Кубка Европы ФИБА и заняла шестое место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ, выйдя в плей-офф.



