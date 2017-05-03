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Агент Сусо прибыл в Милан на переговоры о новом контракте

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Как сообщает Fotball Italia, новые владельцы «Милана» хотят сохранить в рядах команды испанского полузащитника Сусо.

Согласно источнику, сегодня агент футболиста встретится с представителями клуба, и обсудят новый контракт. Отмечается, что сам футболист также заинтересован в продлении контракта с «Миланом», который истекает летом 2018 года.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел во всех турнирах 34 матча, забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.

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