«Барселона» провела переговоры с Лораном Бланом
По информации Catalunya Ràdio, новым главным тренером «Барселоны» может стать французский специалист Лоран Блан.
Блан уже провел предварительные переговоры с руководством каталонского гранда.
Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уже объявил о том, что он покинет команду по окончании сезона.
Летом 2016 года Лоран Блан ушел с поста главного тренера «ПСЖ», его заменил Унаи Эмери. Ранее Блан работал с «Бордо» и национальной сборной Франции.
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