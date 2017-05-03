«Барселона» провела переговоры с Лораном Бланом

По информации Catalunya Ràdio, новым главным тренером «Барселоны» может стать французский специалист Лоран Блан.

Блан уже провел предварительные переговоры с руководством каталонского гранда.

Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уже объявил о том, что он покинет команду по окончании сезона.

Летом 2016 года Лоран Блан ушел с поста главного тренера «ПСЖ», его заменил Унаи Эмери. Ранее Блан работал с «Бордо» и национальной сборной Франции.

