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«Барселона» провела переговоры с Лораном Бланом

Источник:  Catalunya RadioКомментарии

По информации Catalunya Ràdio, новым главным тренером «Барселоны» может стать французский специалист Лоран Блан. 

Блан уже провел предварительные переговоры с руководством каталонского гранда.

Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уже объявил о том, что он покинет команду по окончании сезона.

Летом 2016 года Лоран Блан ушел с поста главного тренера «ПСЖ», его заменил Унаи Эмери. Ранее Блан работал с «Бордо» и национальной сборной Франции.

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