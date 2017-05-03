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Никлас Зюле: Я бы не подписывал контракт с «Баварией», если бы не верил в свои силы

Источник:  TZКомментарии

Защитник «Хоффенхайма» и сборной Германии Никлас Зюле рассказал о своих целях в мюнхенской «Баварии». 

- Конечно, я ставлю перед собой определенные цели. Хочу как можно скорее найти свое место в «Баварии». Главное для меня в том, чтобы я продолжал совершенствовать свои игровые качества.

И в «Баварии» я имею возможность сделать это лучше, чем в каком-либо другом клубе. Остальное – вопрос ежедневной работы. О более высоком уровне нельзя и мечтать. Я верю, что смогу закрепиться в «Баварии», иначе не подписывал бы контракт, - сказал Зюле.

Напомним, Никлас станет игроком «Баварии» будущим летом. Его контракт с мюнхенским грандом рассчитан до 2022 года.

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