Арестован президент футбольной ассоциации Чехии
Президент футбольной ассоциации Чехии Мирослав Пелта взят под стражу, сообщает портал Seznam.cz.
Полицейские арестовали функционера, когда он собирался вылететь в Монако, на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между местным клубом и туринским «Ювентусом».
Стражи порядка проводит обыски в здании ассоциации футбола Чехии. Трем сотрудникам и
одному юридическому лицу уже предъявлены обвинения.
Помимо Пелты, были взяты под стражу глава чешского спортивного союза и
начальник департамента спорта. Расследованием руководит прокуратура Праги.
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