Арестован президент футбольной ассоциации Чехии

Президент футбольной ассоциации Чехии Мирослав Пелта взят под стражу, сообщает портал Seznam.cz.

Полицейские арестовали функционера, когда он собирался вылететь в Монако, на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между местным клубом и туринским «Ювентусом».

Стражи порядка проводит обыски в здании ассоциации футбола Чехии. Трем сотрудникам и одному юридическому лицу уже предъявлены обвинения.



Помимо Пелты, были взяты под стражу глава чешского спортивного союза и начальник департамента спорта. Расследованием руководит прокуратура Праги.

