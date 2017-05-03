В Северной Осетии расстреляли чемпиона мира по боксу

Как сообщает «Комсомольской правда», в одном из ресторанов Северной Осетии произошел конфликт.

Согласно источнику, чемпион мира по боксу из Ингушетии Илез Яндиев получил огнестрельное ранение в позвоночник и сейчас находится в больнице.

«Конфликт произошел на бытовой почве в ресторане «Старый двор» на границе Северной Осетии и Ингушетии. Яндиев поссорился со своим знакомым, тот достал пистолет и выстрелил в боксера.

Стрелявший не задержан, ему удалось скрыться. Сейчас идет его поиск. По факту стрельбы в ресторане решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заявили в в пресс-службе МВД Северной Осетии.

Отетим, что Яндиев становился чемпионом мира по боксу среди юниоров в 2006 году.