«Белогорье» продлило контракт с Обмочаевым

Главный тренер и президент «Белогорья» Геннадий Шипулин сообщил, что клуб подписал с либеро Алексеем Обмочаевым контракт сроком на три года.

Напомним, весной 2016 года московское «Динамо» расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок «не соблюдал условия договора и вел себя неподобающим образом». С тех пор олимпийский чемпион Лондона оставался без игровой практики, а в январе 2017 года возобновил карьеру в «Белогорье».

«Продлили контракт с Лешей на три года. Не просто контракт. Вся страна Лешу бросила, а я как всегда подхватил. Все умники бросили, кинули в грязь. Все забыли, что он медаль олимпийскую завоевал для страны, его забыли», - цитирует Шипулина «Р-Спорт».