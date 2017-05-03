Бывшая звезда НБА Брэндон Рой получил огнестрельное ранение, спасая детей

Бывший лидер клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Брэндон Рой был ранен в ногу в перестрелке, которая произошла в Лос-Анджелесе.

Рой гостил у своей бабушки, когда неизвестные открыл и беспорядочную стрельбу на улице. Брэндон попытался спасти находившихся в районе инцидента детей, но сам получил ранение в ногу. Баскетболист был доставлен в одну из городских больниц, где ему была сделана операция.

В данный момент 32-летний Рой является главным тренером баскетбольной команды в одной из школ Сиэтла. По итогам прошедшего сезона он был признан лучшим школьным наставником Соединенных Штатов.

Oak Hill Defeated..!!!! #hale Публикация от Team Brandon Roy AAU (@teambroy) Апр 24 2017 в 5:37 PDT

Брэндон был выбран на драфте НБА 2006 года под общим шестым номером. В сезоне-2008/09 он набирал 22,6 очка в среднем за игру. Рой был вынужден завершить карьеру из-за травм коленей.



