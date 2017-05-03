Нолито: «Сельта» может обыграть «МЮ» даже на «Олд Траффорд»

Бывший полузащитник «Сельты» Нолито, который ныне выступает за «Манчестер Сити», дал комментарий в преддверии встречи «небесных» против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Надеюсь, «Сельта» покажет хорошую игру в этот четверг и выйдет в финал Лиги Европы. У этой команды есть шанс побороться за трофей. Да, «Юнайтед» – отличная команда, но то же самое можно сказать и о «Сельте».

Испанскому клубу нужно сосредоточиться и использовать свои моменты. Думаю, таким образом, «Сельта» может обыграть «МЮ» даже на «Олд Траффорд».

На мой взгляд, они заслуживают выхода в финал за свою игру в этом сезоне. Это просто фантастика. Было бы здорово, если бы я увидел, как мой бывший клуб выиграл Лигу Европы», – цитирует Нолито Marca Vigo.