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«Трактор» подписал контракт с защитником Бэйленом

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

«Трактор» подписал однолетний контракт с защитником Ником Бэйленом, сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 27-летний игрок выступал за минское «Динамо». В 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 9 (4+5) очков. Концовку сезона защитник провел в Швеции в клубе «Векше».

В данный момент Бэйлен находится в расположении сборной Белоруссии и готовится выступить на чемпионате мира-2017.

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