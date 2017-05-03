«Трактор» подписал контракт с защитником Бэйленом

«Трактор» подписал однолетний контракт с защитником Ником Бэйленом, сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 27-летний игрок выступал за минское «Динамо». В 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 9 (4+5) очков. Концовку сезона защитник провел в Швеции в клубе «Векше».

В данный момент Бэйлен находится в расположении сборной Белоруссии и готовится выступить на чемпионате мира-2017.