Вихлянцева уступила Синяковой на турнире в Праге
Россиянка Наталья Вихлянцева уступила чешке Катерине Синяковой по втором круге теннисного турнира в Праге.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 7 минут, - 6:4, 4:6, 4:6.
Вихлянцева четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. У Синяковой один эйс, четыре двойные ошибки и семь брейков.
В следующем раунде чешка встретится с победительницей матча Барбора Стрыцова - Люция Градецка.
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