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Погба, Смоллинг и Джонс провели тренировку с «МЮ» (фото)

Источник:  Sky SportsКомментарии

Как сообщает Sky Sports, травмированные игроки «Манчестер Юнайтед» приняли участие в сегодняшней тренировке.

Согласно источнику, на клубной базе были замечены французский хавбек Поль Погба, а также два центральных защитника сборной Англии – Крис Смоллинг и Эрик Байи.

Позже в Twitter «МЮ» появились фотографии с тренировки:

Отметим, что завтра, 4 мая, «красные дьяволы» проведут первый матч против «Сельты» в 1/2 финала Лиги Европы.

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