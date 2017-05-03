Погба, Смоллинг и Джонс провели тренировку с «МЮ» (фото)
Как сообщает Sky Sports, травмированные игроки «Манчестер Юнайтед» приняли участие в сегодняшней тренировке.
Согласно источнику, на клубной базе были замечены французский хавбек Поль Погба, а также два центральных защитника сборной Англии – Крис Смоллинг и Эрик Байи.
Позже в Twitter «МЮ» появились фотографии с тренировки:
Putting the work in 💪 pic.twitter.com/oaorNwZIsy— Manchester United (@ManUtd) 3 мая 2017 г.
Отметим, что завтра, 4 мая, «красные дьяволы» проведут первый матч против «Сельты» в 1/2 финала Лиги Европы.
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