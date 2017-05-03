Погба, Смоллинг и Джонс провели тренировку с «МЮ» (фото)

Как сообщает Sky Sports, травмированные игроки «Манчестер Юнайтед» приняли участие в сегодняшней тренировке.

Согласно источнику, на клубной базе были замечены французский хавбек Поль Погба, а также два центральных защитника сборной Англии – Крис Смоллинг и Эрик Байи.

Позже в Twitter «МЮ» появились фотографии с тренировки:

Putting the work in 💪 pic.twitter.com/oaorNwZIsy — Manchester United (@ManUtd) 3 мая 2017 г.

Отметим, что завтра, 4 мая, «красные дьяволы» проведут первый матч против «Сельты» в 1/2 финала Лиги Европы.