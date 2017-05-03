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Марк-Андре Флери: «Питтсбург» не может взвалить все на Малкина, мы должны быть настоящей командой

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери поделился ожиданиями от четвертого матча серии плей-офф с «Вашингтоном».

- Мы не можем все взваливать на Малкина. Мы должны играть как команда. Но за Малкиным будет интересно наблюдать, зная на что он способен. Он может вести игру, и я с нетерпением жду завтрашнего матча, - заявил Флери.

Напомним, после трех матчей счет в серии 2-1 в пользу «Пингвинов».

Четвертая игра состоится в ночь со среды на четверг в Вашингтоне. Ее пропустит капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, получивший сотрясение мозга.

Матч

Питтсбург - Вашингтон

Место и дата

04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция


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