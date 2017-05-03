Губернатор: «Лада» не должна покупать хоккеистов за большие деньги на стороне
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин обсудил со спортивным директором «Лады» Вадимом Макаровым вопросы развития клуба.
«У нас уже подрастет очень хорошая смена. Несколько человек были приглашены в сборную страны. Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне», - сказал Меркушкин, слова которого приводятся на официальном сайте правительства Самарской области.
Напомним, «Лада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 заняла 14-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
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