Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс4 : 1Оттава
Футбол  Аякс- : -Лион
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Сент-Луис
Футбол  Монако- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Губернатор: «Лада» не должна покупать хоккеистов за большие деньги на стороне

Комментарии

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин обсудил со спортивным директором «Лады» Вадимом Макаровым вопросы развития клуба.

«У нас уже подрастет очень хорошая смена. Несколько человек были приглашены в сборную страны. Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне», - сказал Меркушкин, слова которого приводятся на официальном сайте правительства Самарской области.

Напомним, «Лада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 заняла 14-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Трактор» подписал контракт с защитником Бэйленом«Трактор» подписал однолетний контракт с защитником Ником Бэйленом, сообщается на официальном сайте клуба.«Югра» рассталась с нападающим Курьяновым«Югра» рассталась с нападающим Антоном Курьяновым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте КХЛ.«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Первышиным«Нефтехимик» заключил новое однолетнее соглашение с защитником Андреем Первышиным, сообщается на официальном сайте клуба.Нападающий Крикунов вернулся в «Автомобилист»Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.Александр Кожевников: Зачем нашим клубам приобретать игроков НХЛ?Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова вице-президента СКА Романа Ротенберга, заявившего, что приобретение игроков НХЛ будет одной из главных задач СКА в ближайшее время.Энгквист подписал контракт с «Юргорденом»Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Андреас Энгквист подписал контракт со шведским клубом «Юргорден», сообщает «БИЗНЕС Online».«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Ткачевым«Ак Барс» заключил новое соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщается на официальном сайте клуба.Игорь Есмантович: Два миллиарда на новичков? Эти цифры далеки от реальныхИгорь Есмантович: Два миллиарда на новичков? Эти цифры далеки от реальных1 мая в КХЛ открылась трансферная кампания. Ее безоговорочным лидером стал ЦСКА, серьезно усиливший состав.Геннадий Величкин: Если «Вашингтон» даст через год работу Самсонову, он туда уедетВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о будущем в клубе голкипера Ильи Самсонова.Денис Денисов: Благодарю всех, кто поддерживал ЦСКА и мысленно, и на трибунахЗащитник Денис Денисов, который перешел из ЦСКА в «Металлург» из Магнитогорска, выступил с обращением к болельщикам армейского клуба.Геннадий Величкин: Если у Антипина возникнут малейшие проблемы в «Баффало», он немедленно вернетсяВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал отъезд защитника Виктора Антипина в НХЛ. Во вторник клуб объявил о том, что 24-летний игрок обороны продолжит карьеру в «Баффало».«Капризов заиграет в любом клубе!» Кожевников – об открытии трансферного рынка«Капризов заиграет в любом клубе!» Кожевников – об открытии трансферного рынка1 мая в КХЛ начал работу трансферный рынок.Белов, Пестунов, Рой и Новотны покинули «Трактор»«Трактор» объявил об уходе четырех игроков. В других клубах продолжат карьеру защитник Николай Белов, а также Иржи Новотны, Дмитрий Пестунов и Дерек Рой.Паре и Коварж будут играть за «Автомобилист»Состав екатеринбургского «Автомобилиста» пополнили два известных в КХЛ легионера.Николай Белов: Главное правило – пока шайба у нас, нам не забьютНиколай Белов: Главное правило – пока шайба у нас, нам не забьютБывший защитник «Трактора», который находится в статусе свободного агента, ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Вячеслав Буравчиков: Надеюсь, что в будущем «Крылья Советов» возродятсяДвукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Буравчиков высказался о возрождении «Крыльев Советов».Защитник «Металлурга» Антипин продолжит карьеру в Северной Америке, Семин и Сантала покидают клубМагнитогорский «Металлург» подтвердил информацию о том, что защитник Виктор Антипин покидает команду по окончании текущего сезона.Игорь Ларионов: Планы и мысли Якупова связаны с НХЛТрехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, ныне работающий агентом, поделился мнением о будущем своего клиента Наиля Якупова.Муршак, Лисутин и Паршин перешли в «Торпедо»Нижегородское «Торпедо» объявило о подписании контрактов с нападающими Денисом Паршиным, Сергеем Смуровым и Яном Муршаком, вратарем Иваном Лисутиным, а также защитником Максимом Кондратьевым. Сроки подписанных соглашений на официальном сайте «Торпедо» не уточняются.Хоккеист сборной России стал врагом народа в Новосибирске – и попал в армиюХоккеист сборной России стал врагом народа в Новосибирске – и попал в армиюЦСКА устроил фурор на рынке свободных агентов, резко усилив состав. Дело за малым – найти главного тренера.
Футбол
Арестован президент футбольной ассоциации Чехии
Футбол
«Барселона» провела переговоры с Лораном Бланом
Футбол
Арбитр Алексей Сухой будет работать на матче «Спартак» – «Томь»
Хоккей
Барри Троц: Кузнецов много играет против Малкина и пока справляется с ним
все новости
Лада
Ладакалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости