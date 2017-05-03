Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом в гостевом матче с «Монако»
Сегодня «Монако» и туринский «Ювентус» проведут первый матч полуфинала Лиги чемпионов-2016/17.
Букмекеры считают фаворитом встречи итальянский клуб. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2,40. Котировки на победу монегасков - 3,05. На ничью - 3,30.
Предполагается, что игра не будет результативной: тотал меньше 2,5 мячей - 1,79.
Встреча начнется на стадионе «Луи второй» в 21:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически