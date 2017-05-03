Игорь Свирид: В 84 килограмма я чувствовал себя некомфортно, ребята очень тяжелые
Боец АСВ Игорь Свирид дал небольшое интервью в преддверии своего боя на АСВ 60 в Вене.
О смене весовой и титульных амбициях
«Я перешел из среднего веса в полусредний. В 84 килограмма я чувствовал себя некомфортно, ребята очень тяжелые. И я решил попробовать себя в полусреднем весе, где чемпионом на данный момент является Брэт Купер. Буду стараться, буду просить сильных бойцов. Я и сейчас просил сильного. Не знаю, насколько силен Али Эскиев, посмотрим. Нужно любой ценой выиграть это бой. А уже после будем загадывать. Сейчас мне неважно у кого пояс и кто какой на какой строчке рейтинга. Для начала нужно выиграть бой, а там посмотрим», - сказал Свирид.
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