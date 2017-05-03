Игорь Свирид: Для меня бои - это жизнь

Боец АСВ Игорь Свирид дал небольшое интервью в преддверии своего боя на АСВ 60 в Вене.

О трех поражениях подряд и мотивации

«Конечно, любого бойца могут сбить толку и подорвать морально три поражения подряд. Но я другой боец, для меня бои - это жизнь. Я люблю это, живу этим. Если проиграл - значит, есть ошибки. Значит, надо над ними работать. И я просто от этого кайфую. И если многие идут в бои не просто ради имени и славы, они идут туда ради денег. Для меня же деньги не сильно важны. Конечно, деньги - это инструмент нашей жизни, но я просто получаю удовольствие от самого проведения боя. Ну проиграл, да бывает. Это черная полоса и мы все люди, мы все ошибаемся. Мы не роботы. Была черная полоса. Надеюсь, теперь будет белая полоса. После Эномото я провел бой в Корее. 18 марта, с американцем Джо Реем. И кстати, его в том бою секундировал Эномото. Выиграл тот бой. Вышел на позитив. И следующий бой проведу в Австрии. Готов отлично и готов показать это в бою», - сказал Свирид.