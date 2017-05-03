Роман Павлюченко: Ари надо как-то наказывать, дисквалифицировать, чтобы он не играл матчей 10-15 в чемпионате

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал, что Ари должен получить многоматчевую дисквалификацию за драку в концовке финала Кубка России по футболу.

- Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать. Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи, это неправильно.

На самом деле, меня это (поведение Ари) взбесило. Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер - наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать. Если бы я сделал такое в Англии, мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести, - цитирует Павлюченко ТАСС.

Напомним, что форвард «Урала» нецензурно выругался в адрес форварда «Локомотива» Ари после финального матча Кубка России. Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 2:0.

В конце матча произошла массовая драка, в результате которой четыре игрока были удалены, в их числе был и Ари.