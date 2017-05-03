Николай Наумов: Драка омрачила впечатления от финала Кубка России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от финала Кубка России-2016/17, который состоялся 2 мая в Сочи.
- Драка
немного омрачила впечатления. Конечно, надо
сдерживать свои эмоции и Ари, и Фарфану, и уральским футболистам, и
Артему Фидлеру с Мануэлем Фернандешем, которые начали. Тем не менее, я
думаю, главное, что была хорошая игра, настоящий кубковый матч. Такие
эмоции бывают, но все молодые и горячие - что теперь делать?
То, что приехало почти восемь тысяч болельщиков «Локомотива» - это редчайший случай для любого клуба, перфоманс был великолепный. Да, они переборщили немного с эмоциями, когда начали выбегать на поле в конце матча, но такое бывает, просто стадион не до конца готов, опыта не хватало, это всего лишь третий тестовый матч, но стадион наладится, все будет в порядке. Игра мне понравилась, план Юрия Павловича сработал - первый тайм играли немного осторожно, но полностью контролировали мяч, в результате чего уральцы подустали во втором тайме, появились свободные зоны и удалось забить два гола, - рассказал Наумов.
Напомним, «Локомотив» победил «Урал» со счетом 2:0 и завоевал трофей. Также команда обеспечила себе участие в Лиге Европы-2017/18.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция