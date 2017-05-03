Николай Наумов: Драка омрачила впечатления от финала Кубка России

То, что приехало почти восемь тысяч болельщиков «Локомотива» - это редчайший случай для любого клуба, перфоманс был великолепный. Да, они переборщили немного с эмоциями, когда начали выбегать на поле в конце матча, но такое бывает, просто стадион не до конца готов, опыта не хватало, это всего лишь третий тестовый матч, но стадион наладится, все будет в порядке. Игра мне понравилась, план Юрия Павловича сработал - первый тайм играли немного осторожно, но полностью контролировали мяч, в результате чего уральцы подустали во втором тайме, появились свободные зоны и удалось забить два гола, - рассказал Наумов.

Напомним, «Локомотив» победил «Урал» со счетом 2:0 и завоевал трофей. Также команда обеспечила себе участие в Лиге Европы-2017/18.





