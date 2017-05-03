Илья Геркус: Суперкубок состоится на стадионе «Локомотива», устроим им наше Черкизово

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Уралом» в финале Кубка России.

«Я нервничал и до матча, я все время нервничал, я неделю уже нервничаю. После второго гола уже знал, что Кубок будет наш. В следующем году Европа, и еще Суперкубок. Суперкубок на нашем стадионе, и мы устроим им наше Черкизово», – сказал Геркус в эфире клубного телевидения.

Напомним, матч за Суперкубок страны проводится между чемпионом РФПЛ, а также обладателем Кубка России.

На данный момент лидером первенства является московский «Спартак», который опережает ближайшего преследователя («Зенит») на 8 очков.