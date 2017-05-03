«Советский спорт» и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве

Издательский дом «Советский спорт» и Федеральное агентство по туризму РФ договорились о сотрудничестве.

От «Советского спорта» соглашение подписал издатель Сергей Колушев, от Ростуризма – руководитель федерального агентства Олег Сафонов.

-- Сотрудничество «Советского спорта» и Ростуризма это объективная реальность, которая, наконец, выразилась в подписании договора, -- сказал Олег Сафонов. -- Нам предстоит подготовка к проведению Кубка Конфедераций, чемпионата мира по футболу. В связи с этим необходимо информировать иностранных граждан о том, что Россия – комфортное место для отдыха и туризма. В выполнении этой задачи мы надеемся на помощь платформ издательского дома «Советский спорт».