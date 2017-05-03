Райан Ривз: «Сент-Луис» должен использовать свои моменты

Форвард «Сент-Луиса» Райан Ривз подвел итог четвертого матча второго раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (1:2).

- На протяжении большей части матча показывали хороший хоккей. Мы больше бросали по воротам. Наверное, нам стоит создавать больше помех Ринне, идти прямо на него. Сегодня мы не играли плохо. Нам удалось несколько хороших отрезков. Конечно, мы должны использовать моменты, но сегодня было много хорошего. Мы вернемся домой и продолжим работу, - приводит слова нападающего «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после четырех встреч серии впереди «Нэшвилл» со счетом 3:1. Пятый матч противостояния пройдет в субботу в Сент-Луисе. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.