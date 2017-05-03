Спортивный директор «Милана» прибыл в Мадрид и провел переговоры с агентом Мораты

Как сообщает Sky Italy, «Милан» планирует грядущим летом приобрести форварда «Реала» Альваро Морату.

Согласно источнику, спортивный директор итальянского клуба Массимилиано Мирабелли присутствовал на матче «сливочных» с «Атлетико» (3:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В Мадриде Мирабелли встретился с представителем 24-летнего игрока сборной Испании и провел с ними переговоры по поводу возможного трансфера.

Ранее Мората заявил, что покинет «Реал» только ради английского клуба. По сообщениям СМИ, на футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».

На данный момент в активе игрока 35 матчей, 16 голов и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.