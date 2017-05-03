Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс4 : 1Оттава
Футбол  Аякс- : -Лион
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Сент-Луис
Футбол  Монако- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Призовой фонд Уимблдона-2017 составит 31,6 миллиона фунтов стерлингов

Источник:  «Уимблдон»Комментарии

Призовой фонд Уимблдона-2017 увеличен по сравнению с 2016 годом и составит 31,6 миллиона фунтов стерлингов.

В 2017 году победители турниров в одиночном разряде среди мужчин и женщин получат по 2,2 миллиона фунтов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Отметим, что общий призовой фонд турнира в 2016 году был равен 28,1 млн фунтов.

Проигравшие в первом круге Уимблдона получат по 35 тысяч фунтов стерлингов.

Турнир пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне на травяных кортах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энди Маррэй: Думаю, Шарапова получит wild card в квалификацию УимблдонаПервая ракетка мира Энди Маррэй поделился своим видением ближайших перспектив Марри Шараповой в WTA-туре.Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работатьПервая ракетка мира Энди Маррэй полагает, что теннисистам, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, не нужно помогать набирать рейтинг после возвращения в тур.Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card ШараповойОргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.Горан Иванишевич: Бердых обратился ко мне для победы на турнире Большого шлемаТренер чешского теннисиста Томаша Бердыха Горан Иванишевич рассказал о цели своего подопечного.Милош Раонич: Сделаю все, чтобы вернуться на Уимблдон и получить еще один шансКанадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями после финала Уимблдона. Напомним, что он уступил британцу Энди Маррэю - 4:6, 6:7 (3), 6:7 (2).Энди Маррэй: Счастлив вновь получить трофей победителя УимблдонаБританский теннисист Энди Маррэй поделился впечатлениями после финала Уимблдона. Напомним, что он победил канадца Милоша Раонича - 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2).Маррэй обыграл Раонича в финале УимблдонаМаррэй обыграл Раонича в финале УимблдонаФинальный матч Уимблдона в мужском одиночном разряде британцем Энди Маррэем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2) в пользу Маррэя.Шамиль Тарпищев: Отдам Маррэю предпочтение в финалеПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде, в котором встретятся британец Энди Маррэй и канадец Милош Раонич.Шамиль Тарпищев: Потапову ждет сложный переход во взрослый теннисПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянке Анастасии Потаповой не нужно форсировать подготовку к взрослым турнирам, поскольку переход из юношеских соревнований всегда получается болезненным.Виктор Янчук: Нет ничего удивительного, что россиянка снова выиграла юношеский УимблдонЗаслуженный тренер России Виктор Янчук после победы россиянки Анастасии Потаповой в финале юношеского Уимблдона высказал мнение о закономерности побед россиян на юношеской арене.Анастасия Потапова: Я очень счастлива и горжусь победой на УимблдонеРоссиянка Анастасия Потапова после победы на юниорском Уимблдонском турнире заявила, что смогла одержать победу над украинкой Даяной Ястремской, сумев в решающий момент сконцентрироваться на подаче и игре.Сестры Уильямс стали победительницами Уимблдона в парном разрядеСестры Уильямс стали победительницами Уимблдона в парном разрядеФинальный матч Уимблдона в женском парном разряде завершился победой сестер Серены и Винус Уильямс. Американки обыграли пару Тимеа Бабош (Венгрия) /Ярослава Шведова (Казахстан) -6:3, 6:4.Эрбер и Маю выиграли Уимблдон в парном разрядеЭрбер и Маю выиграли Уимблдон в парном разрядеВ финальном матче Уимблдона в мужском парном разряде встречались две французские пары. Победу одержали Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю.Виктор Янчук: Время работает не на УильямсЗаслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что молодые теннисистки в ближайшее время навяжут борьбу американке Серене Уильямс и сдвинут ее с вершины.Шамиль Тарпищев: Скоро Уильямс будет сложно конкурировать с молодымиПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу американки Серены Уильямс в финале Уимблдона над немкой Анжелик Кербер (7:5, 6:3).Потапова и Первушина уступили в финале юниорского парного турнира УимблдонаФинальный матч соревнования юниорок на Уимблдоне в парном разряде завершился победой американской пары Усуэ Арконада/Клэр Лиу. В финале они обыграли российский дуэт Олеся Первушина/Анастасия Потапова – 7:5, 6:4.Континен и Уотсон стали победителями Уимблдона в микстеЗавершился финал Уимблдона в миксте. Выиграла турнира пара Хенри Континен (Финляндия)/Хизер Уотсон (Великобритания).Серена Уильямс: Мне понравилось играть с КерберСерена Уильямс: Мне понравилось играть с КерберАмериканская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями после победы на Уимблдоне. Напомним, что в финале она обыграла немку Анжелик Кербер (7:5, 6:3).Анжелик Кербер: Серена – великая теннисистка, она заслужила победуАнжелик Кербер: Серена – великая теннисистка, она заслужила победуНемецкая теннисистка Анжелик Кербер поделилась впечатлениями после финала Уимблдона. Напомним, что она уступила американке Серене Уильямс (5:7, 3:6).Серена Уильямс обыграла Кербер в финале УимблдонаСерена Уильямс обыграла Кербер в финале УимблдонаФинальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и немкой Анжелик Кербер завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:3 в пользу Уильямс.
Футбол
Никита Симонян: Держите, друзья, нервы в своих руках
Хоккей
Александр Барабанов: Аппетит к победам после финала уже вернулся
Футбол
Тотти завершит карьеру игрока по окончании сезона
Футбол
Илья Геркус: Суперкубок состоится на стадионе «Локомотива», устроим им наше Черкизово
все новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости