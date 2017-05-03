Призовой фонд Уимблдона-2017 составит 31,6 миллиона фунтов стерлингов

Призовой фонд Уимблдона-2017 увеличен по сравнению с 2016 годом и составит 31,6 миллиона фунтов стерлингов.

В 2017 году победители турниров в одиночном разряде среди мужчин и женщин получат по 2,2 миллиона фунтов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Отметим, что общий призовой фонд турнира в 2016 году был равен 28,1 млн фунтов.

Проигравшие в первом круге Уимблдона получат по 35 тысяч фунтов стерлингов.

Турнир пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне на травяных кортах.