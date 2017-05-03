«Витязь» пополнится двумя финскими нападающими

Финские нападающие Яакко Риссанен и Йессе Манкинен продолжат карьеру в «Витязе», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

В сезоне-2016/17 форварды в составе «КалПы» стали серебряными призерами чемпионата Финляндии. Риссанен стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (43 очка), Манкинен занял третье место (39). В плей-офф Риссанен набрал 8 очков (третий показатель в клубе), Манкинен - 11 (второй).

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0-4 уступил в первом раунде СКА.