Сборная России прибыла в Кельн на чемпионат мира — 2017
Хоккеисты,
тренерский и административный штаб
сборной России по хоккею приземлились
в аэропорту немецкого Кельна. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Сборная России на групповом этапе будет играть в Кельне, где также пройдут матчи финальной части турнира.
Команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.
Добавим, что в составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов. В заявку на турнир допускается включение 25 игроков.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.
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