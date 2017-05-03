Сборная России прибыла в Кельн на чемпионат мира — 2017

Хоккеисты, тренерский и административный штаб сборной России по хоккею приземлились в аэропорту немецкого Кельна. Об этом сообщает «Р-Спорт».



Сборная России на групповом этапе будет играть в Кельне, где также пройдут матчи финальной части турнира.

Команда Олега Знарка в группе А сыграет со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Стартовый матч российская команда проведет в пятницу, 5 мая, против сборной Швеции. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Добавим, что в составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов. В заявку на турнир допускается включение 25 игроков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии.