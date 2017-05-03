Тотти завершит карьеру игрока по окончании сезона

Спортивный директор «Ромы» Мончи подтвердил, что многолетний лидер команды Франческо Тотти завершит карьеру игрока будущим летом.

- Что касается Тотти, у него есть договоренность с клубом о том, что этот сезон станет последним для него в качестве игрока.

После этого он начнет работу в качестве директора клуба. Франческо - это и есть «Рома», и я буду стараться держаться к нему максимально близко. Хочу узнать хотя бы один процент из того, что знает он, - заявил Мончи.

Напомним, Франческо Тотти защищает цвета римлян с 1992 года. В 2001 году в составе «Ромы» он стал чемпионом Италии.

