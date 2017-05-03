Пекка Ринне: Выход в полуфинал Кубка Стэнли для города и «Нэшвилла» будет огромным достижением

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне об одной победе, которая отделяет «Предаторз» от выхода полуфинал Кубка Стэнли.

- Конечно, об этом нельзя не задумываться, но и забегать вперед не стоит. Для города и этой команды это будет огромным достижением. Все видят, какая здесь публика, как они хотят выйти в следующий раунд. Хотим и мы. Следующий матч будет главной игрой этого сезона, - приводит слова голкипера «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после четырех встреч серии впереди «Нэшвилл» со счетом 3:1. Пятый матч противостояния пройдет в субботу в Сент-Луисе. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.