Александр Барабанов: Аппетит к победам после финала уже вернулся

Форвард сборной России и СКА Александр Барабанов рассказал о своем самочувствии перед началом ЧМ-2017.

- Как самочувствие после финала. Павду говорят, что после победы в нем с эмоциями все плохо?

- Ну мы же четыре денька отдохнули. Потом потренировались. Силы точно есть! Да и эмоции, кстати, тоже. Может, сразу после финала и было какое-то опустошение… Но сейчас аппетит вернулся. Хочется опять и играть, и побеждать.

Напомним, что сборная России начнет свое выступление на ЧМ-2017 5 мая, поединком против шведов.