Никита Симонян: Держите, друзья, нервы в своих руках
Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что массовая драка с участием игроков «Урала» и «Локомотива» омрачила финал Кубка России.
Матч прошел накануне в Сочи и завершился победой железнодорожников (2:0). В конце встречи на поле произошла массовая потасовка, по итогам которой арбитр Алексей Николаев удалил четверых футболистов - Ари и Джефферсона Фарфана из «Локомотива» и Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна из «Урала».
«Вчера «Локомотив» обыграл «Урал» по всем статьям, выиграл справедливо. Наберитесь мужества после игры, подойдите и поздравьте. В еврокубках проигравшая и выигравшая команды подходят друг к другу и пожимают руки, обнимаются и уходят с поля. Так и должно быть, а не то, что было вчера. Омрачили финал. Держите, друзья, нервы в своих руках», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция