Никита Симонян: Держите, друзья, нервы в своих руках

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что массовая драка с участием игроков «Урала» и «Локомотива» омрачила финал Кубка России.

Матч прошел накануне в Сочи и завершился победой железнодорожников (2:0). В конце встречи на поле произошла массовая потасовка, по итогам которой арбитр Алексей Николаев удалил четверых футболистов - Ари и Джефферсона Фарфана из «Локомотива» и Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна из «Урала».

«Вчера «Локомотив» обыграл «Урал» по всем статьям, выиграл справедливо. Наберитесь мужества после игры, подойдите и поздравьте. В еврокубках проигравшая и выигравшая команды подходят друг к другу и пожимают руки, обнимаются и уходят с поля. Так и должно быть, а не то, что было вчера. Омрачили финал. Держите, друзья, нервы в своих руках», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».





