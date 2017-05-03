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PGL извинилась за ролик с девушками на The Kiev Major

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Компания PGL принесла извинения зрителям за ролик с эмоциями девушек в зрительном зале, который посчитали сексистским.

Представители компании сообщили, что в будущем контент будет улучшен дополнительными проверками и качественной фильтрации для того, чтобы подобные ошибки больше не повторялись.

The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов. Победителем турнира стала команда OG, которая в финале переиграла Virtus.pro со счетом 3:2.

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